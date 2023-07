A sus 43 años, la caldense está potenciando su faceta como empresaria, aunque no deja de crear contenido para plataformas digitales. Así lo confirmó en una de las más recientes entrevistas que dio, donde además habló de sus relaciones amorosas.

Como muchos saben, la actriz tiene dos parejas: una en Estados Unidos y otra en Colombia. Sin embargo, todo parece indicar que su relación con el norteamericano está a punto de terminar.

Y es que, según le contó a Eva Rey, hace unos años dicho hombre le fue infiel y desde ese momento le perdió todo tipo de confianza. Incluso, confirmó que su amor por él no era el mismo que siente por su compatriota.

“Soy una persona muy leal y sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando [el respeto] al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano”, dijo la actriz en el mencionado diálogo.

La española le preguntó precisamente por el estadounidense y los gestos de Esperanza Gómez lo dijeron todo, pues mencionó que están en proceso de separación.

“Ya estamos en proceso de ‘chao, chao’. Hace días no hablamos. Intentó arreglar las cosas, pero una vez se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación no hay nada que salvar y eso nos pasó. Nunca tuve admiración [por él]”, dijo la caldense en la entrevista.

Esperanza Gómez Silva —nombre completo de la actriz— aseguró que es un caso muy diferente al que ocurre con su pareja en Colombia, pues lleva 17 años admirándola y cree que eso es lo que no ha dejado que su amor por él termine.

Y es que, aunque no dio una fecha exacta, la colombiana recordó cuando el extranjero le “faltó el respeto” al negarle una situación de la cual ella tenía pruebas. De hecho, él le llegó a jurar por su madre que nada de lo que ella decía era cierto, pero ella estaba muy segura.

“En el primer mes que estábamos juntos, a pesar de que tenía permiso de tener relaciones con otras mujeres, un día me dijo que iba para el banco y se fue para un hotel. Yo me di cuenta y me lo negó […]. Increíble que se atreva a jurar por la vida de su mamá y cuando le mostré las pruebas no sabía ni qué decir”, recordó la actriz.

La caldense dijo sentirse contenta y feliz actualmente, ya que había tenido algunos conflictos dentro de la mencionada relación.