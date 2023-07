Luego de que en redes sociales se volviera viral un video en el que se ve a Jhonny Rivera muy pegado a una mujer en un evento en el que estaban, las especulaciones sobre una nueva relación del artista tomaron fuerza.

(Vea también: Jhonny Rivera sacó los pasos prohibidos frente a Esperanza Gómez y hasta su hijo reaccionó)

Sin embargo, solo hasta este momento se pudo confirmar la información, pues el cantante de música popular le confesó a Pulzo que está enamorado y feliz.

Vea la entrevista completa aquí:

Jhonny Rivera reveló si está en una relación y dijo para quién es su nueva canción | Pulzo" src="https://www.youtube.com/embed/QTlvf0KCKn4" width="811" height="1441" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" class="embed-responsive-item">

Lee También

Aunque Rivera por el momento quiso dejar en privado su relación y a la nueva dueña de su corazón, indicó que no sería así siempre y probablemente pronto saldrían a la luz más detalles.

Durante la entrevista con este medio, el interprete explicó que ‘Te amo en silencio’ se trata de una canción que escribió tiempo atrás sobre un hecho que él mismo vivió, y aseguró que es un tema para dedicarle a esa persona que no se puede querer y “gritarlo a los 4 vientos” porque tiene un compromiso.

“Eso me pasó hace unos años, la canción no se lanzó nunca, pero hoy 10 años después me atrevo a lanzarla, pues ya no hay problema, pero eso me pasó, fue una historia de la vida real”, puntualizó Rivera.