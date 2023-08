La más reciente relación del cantante de música popular, Jhonny Rivera, ha dado de qué hablar en redes sociales y entre toda su fanaticada, pues para muchos fue sorpresa verlo enamorado de una de sus coristas, 30 años menor de él.

El romance se hizo público hace algunos días, cuando Jenny López se destapó en su cuenta personal: “Quiero contarles que sí tengo una relación con Jhonny”, mediante un vídeo confesó cómo se enamoraron y confirmaron su noviazgo.

Lo que más ha llamado la atención es la diferencia de edad entre los dos, ya que Jhonny tiene 49 años y ella 20, por lo que existen 29 años que los separan.

Según cuentan los dos, López trabaja con Jhonny desde que era una niña, pero no fue sino hasta que ella cumplió 20 años, cuando comenzó a verla con otros ojos. A pesar de las críticas, ambos han estado muy tranquilos y felices.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram, Jhonny aclaró varias dudas de sus fans. Una de ellas era si convivan o no juntos ya, a lo que el pereirano contestó que viven en la misma ciudad, pero no en la misma casa.

“No, ella es mi novia, ella vive con sus papás. Ella vivía en Cali, ella venía y se quedaba esporádicamente, pero no, no vivimos juntos, ella vive con sus papás, cuando ella llega a Pereira, ella vive en un sitio y yo vivo en otro. Ella es mi novia, no mi esposa”, indicó el cantante.