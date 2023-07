En medio de los cruces y secretos que existen en el ámbito de la televisión colombiana, una de sus figuras se sinceró sobre una realidad que vive en su vida personal y su relación amorosa.

Alina Lozano, lejos de las bromas que ha hecho en otro momento, habló sobre su noviazgo con Jim Velásquez, con quien está comprometida. Ella no solo se abrió sobre dificultades que hay, sino que dejó claro lo duro que ha sido sostener este vínculo en público.

La actriz se sinceró con sus seguidores sobre la actualidad de su noviazgo con el joven artista, con el que crea contenido para redes sociales. Al minuto 4:55 y después al minuto 21:47 de esta grabación habló del tema.

Lozano respondió sobre Velásquez desde su cuenta personal de Facebook, luego de que le preguntaron en una transmisión en vivo debido a que anda en un trabajo de un cortometraje en Cali.

“No tengo la menor idea. No estamos bien en este momento, así que no hay comunicación. Creo que está en Barichara [Santander] en un evento, en un desfile. Creo, porque lo habíamos hablado antes y él sabía también que yo venía a Cali, pero lo más sano y como lo he hecho en otros [videos] en vivo es centrarse en uno”, contó.