Alina Lozano y Jim Velásquez son, quizás, una de las parejas más controversiales de las redes sociales, pues más allá de los comentarios por la diferencia de edad, sus contenidos causan amores y odios.

Justamente, un reciente video publicado en las plataformas fue centro de duras críticas por parte de sus seguidores, ya que la actriz y el ‘influencer’ fingieron haber sufrido un accidente de tránsito.

Y es que en la grabación se puede ver a la pareja tirada en el piso con cuello ortopédico y en camilla, quejándose de los aparentes golpes que padecieron.

“Queremos contarles que acabamos de tener un accidente, ya nos atendieron. Queremos hacerles un llamado para que tengan precaución manejando. Si tienen novio que maneja, no le suelten la cabrilla, ellos no saben manejar”, dijo Lozano.

Mientras que Velásquez, con voz agitada, mencionó: “Tenemos un par de cosas rotas, pero ya vamos a ir la hospital. Tengan mucho cuidado, el carro dio tres vueltas, estábamos estrenando“.

La escena que protagonizaron Lozano y Velásquez recibió duras críticas por parte de los seguidores, puesto que el video del presunto accidente acaba en la popular atracción de los carros chocones.

Ante ello, algunos usuarios se pronunciaron y les reprocharon por jugar con la salud, pues consideraron que sobrepasaron la delegada línea que separa al humor de la realidad.

“La verdad, demasiado ridículos”, “cojan oficio, no es gracioso jugar con la salud”, “me parece de muy mal gusto jugar con la salud solo para llamar la atención”, “esto no me pareció gracioso, jugar con eso no me parece”, escribieron algunos internautas.