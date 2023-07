Resulta que Alina Lozano y Jim Velásquez vivieron una tarde en un parque de diversiones de Bogotá, en donde ambos pasaron por varias emociones.

Velásquez, que muchos pensaban era hijo de un actor, retó a su novia a subirse en una atracción y, aunque ella estaba convencida al principio, después se arrepintió.

Pero no pudo salirse de la máquina y le tocó montarse, por lo que, después de vivir mucha adrenalina, se desquitó con el joven, que cobra varios millones por pautas en sus redes.

“No puedo más, no puedo más. No me encanta, me siento mal. Ya no me quiero casar contigo. Ya no nos vamos a casar. Yo voy a buscar un hombre de mi edad, un hombre de mi edad que juegue cartas, no tú”, dijo Lozano en este video: