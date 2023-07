Alina Lozano y Jim Velásquez dicen que se van a casar, pero muchos lo ponen en duda, así como han cuestionado que su relación sea real y no haya alguna estrategia mediática detrás. Y para que sepan que todo va en serio, ella misma habló de las capitulaciones o acuerdo prematrimonial, dado que no quiere problemas.

Esto lo pasó en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de TikTok, en la mañana del viernes 30 de junio, después de que hiciera públicos algunos desacuerdos en temas puntuales del matrimonio, la ceremonia, los costos y demás detalles que no son tan pequeños. Aunque parece que en este tema económico están en sintonía.

(Lea también: Alina Lozano se cansó de burlas y exigió que “respeten” a su novio, que le pidió la mano)

Condición de Alina Lozano a Jim Velásquez sobre un acuerdo prematrimonial

En la serie de confesiones que se escucharon en la transmisión, Alina empezó hablando de un acuerdo prematrimonial y lo hizo en serio, aclarando que no es que tengan grandes recursos: “Del acuerdo prematrimonial sí hablamos, incluso me lo habló él. No crean que ninguno de los 2 tiene grandes propiedades. Yo mucho menos”.

Alina Lozano y el acuerdo prematrimonial que harían con Jim Velásquez, ya lo hablaron pic.twitter.com/phI824QIjS — Ana (@PuraCensura) July 1, 2023

Entre chistes y risas, la actriz recordada por su papel de doña Nidia en ‘Pedro, el escamoso’, afirmó que si se firmarían estos papeles antes de la unión:

“Pero él me lo habló, al principio nos reímos, porque él me dijo: ‘Ali, vamos a hacer las capitulaciones, yo lo que tengo es mi celular finísimo, entonces no sé’ [risa]. Después nos reímos, les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta, eso vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío”

Volviendo al tono serio, Alina Lozano habló de lo que tiene que cuidar para su futuro y es lo que le puede dejar a su hijo y su actual pareja estuvo de acuerdo con esa prioridad: “Tengo una responsabilidad grande con mi hijo y él [Jim] lo sabe. Él me dijo: ‘Hago lo que tú quieras con relación a eso, firmamos las capitulaciones que tú quieras y me parece importante hacerlo'”.

Eso sí, ella dejó entender que puede pasar cualquier cosa y ella salir perdiendo, a pesar de que nunca se ha casado: “La experiencia me ha dicho que las relaciones se acaban, y cuando hay un hijo de por medio, la cosa se pone complicada y no quiero complicarme la vida”.

Lee También

Y para acabar con el tema del dinero y volver a los sentimientos y construcción de futuro, Lozano habló de las cosas positivas que encuentra en su unión y dijo que para su joven novio también es positivo proteger sus propiedades, ganancias y demás recursos: