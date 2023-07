Paola Moreno, reconocida actriz de la popular serie ‘La tía Alison’, abrió su corazón en una entrevista exclusiva para el canal de YouTube de la Diva Rebeca, revelando los difíciles desafíos que enfrentan los profesionales en el gremio de la televisión.

Sin reservas, compartió algunas experiencias impactantes que ha vivido a lo largo de su carrera. “Es un ambiente salvaje, he presenciado situaciones realmente sorprendentes. Afortunadamente, mi experiencia en producción previa a convertirme en actriz me ha dado una visión más clara de cómo funciona todo el engranaje”, comentó Paola.

La actriz mencionó que, lamentablemente, ha tenido encuentros con algunas colegas que han demostrado comportamientos poco profesionales y desagradables.

“En ocasiones, hay actrices que llevan años sin trabajar y, cuando finalmente obtienen un papel, llegan tarde a las grabaciones y se van temprano. Me ha tocado presenciar situaciones en las que abandonan el set en medio de una escena. Es realmente frustrante. A algunas de ellas les he dicho abiertamente que eso no es justo para el equipo de producción, que también se esfuerza mucho”, expresó la artista.

La reconocida actriz recalcó que las producciones tienen imprevistos y los actores deberían tener empatía y entender que es un trabajo conjunto: “Otras llegan al llamado a las 7 de la mañana, corren una escena porque no estaba listo algo, un vestido o algo. Y empiezan diciendo que tienen otros compromisos y ya se programaron. Y terminan grabando a las cinco de la tarde. ¡Amiga igual te están pagando! Yo sí creo que las cosas dependen del cómo. No es el qué, es el cómo”.

Finalmente, Paola Moreno destacó una cuestión que le preocupa particularmente: la falta de autenticidad en algunas colegas. Mientras se muestran como personas dulces y amables en las redes sociales y los medios de comunicación, en realidad, según ella, tienen una actitud totalmente diferente detrás de escena.

Contó que hay quienes son expertas en aparentar una personalidad encantadora frente a las cámaras, pero en realidad tienen dos caras. Y que es decepcionante ver cómo algunas actrices pueden ser tan diferentes en privado y en público. A la vez que concluyó que existen verdaderos dramas y realidades intensas detrás de las producciones televisivas.

En su valiente testimonio, la actriz no solo arrojó luz sobre los desafíos en el mundo de la televisión, sino que también destacó la importancia de la autenticidad, el profesionalismo y la empatía en esta industria. Su perspectiva abierta y honesta ha generado un debate sobre cómo se pueden mejorar las relaciones y el ambiente de trabajo en el gremio televisivo.

