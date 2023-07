Muchos de los fanáticos de una de las producciones más exitosas de la televisión en Colombia recuerdan con mucho cariño el personaje de ‘Julia Solano de Pinzón’, a quien le dio vida la bogotana Adriana Franco.

‘Doña Julia’, que fue uno de los personajes principales de la novela, tuvo un papel importante al ser nada más y nada menos que la mamá de ‘Betty, la fea’, que fue interpretada por la también actriz Ana María Orozco.

Aunque han pasado más de 20 años desde que se lanzó al aire la producción, hoy en día muchos de los actores que pasaron por allí son muy recordados por los televidentes.

La actriz bogotana, que estudió periodismo y arte dramático, fue entrevistada este sábado en el programa ‘Bravíssimo’ junto a su esposo Rafael Bohórquez y allí habló de lo importante que fue para ella estar en la mencionada novela.

De hecho, recordó un hecho ocurrido con el expresidente Andrés Pastrana justo después de que se terminó de grabar la serie.

“El presidente Andrés Pastrana, el día que terminamos ‘Betty, la fea’, lo primero que me dijo cuando entré al coctel de despedida en el Canal RCN fue: ‘Venga, la mamá más famosa de Colombia’, y me abrazó… Eso me quedó sonando mucho”, dijo en el medio mencionado.