‘Betty, la fea’ se catapultó como una de las producciones más importantes de la televisión colombiana, por lo que un relato personal de una de sus figuras no pasó desapercibido.

Marcela Posada, que interpretó el papel de Sandra Patiño ‘la Jirafa’ en esa historia de Canal RCN, sorprendió al recordar que recibió una inesperada oferta cuando estaba en un episodio complicado de su vida.

La actriz caldense aseguró en ‘Lo sé todo’ que recibió una propuesta que la llegó a asustar, en medio de una crisis que pasaba (aunque no indicó la fecha de ese hecho).

“Estuve muy mal en todos los sentidos, económicamente, anímicamente, salud y en todo, estaba mal. Alguien llegó a mi puerta a decirme que iba a presentarme a alguien. La persona que llegó, que era amiga mía, llegó con buena intención, pero la persona con la que iba no tenía ninguna buena intención”, contó.

Posada, de quien todavía no se sabe si estará en la tercera temporada de ‘Betty, la fea’, indicó que el desconocido expuso su incomodidad al verle un rosario y la cuestionó por su espiritualidad. Allí surgió el planteamiento para hacer el mencionado pacto con el diablo.

“Entonces, [esa persona] llega y me dice: ‘El del otro lado no es tan malo. Todo lo que tú le pidas te lo da. Dime qué quieres. ¿Quieres fama o protagonizar una película?'”, recordó la actriz sobre ese particular momento.