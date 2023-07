Luces Velásquez, recordada por su papel de Bertha en ‘Betty, la fea’ y reciente eliminada de ‘Masterchef celebrity’, tiene muchas historias que no todos conocen. Una de ellas es el de su nombre y la razón por la que la conocen así, cuando fue bautizada diferente.

En una entrevista que dio para el programa ‘Buen día, Colombia’, después de salir del concurso de cocina, la actriz nacida en Medellín habló sin filtros sobre varios asuntos de su vida familiar, profesional y profesional. Pero ante una pregunta de uno de los presentadores, ella dijo la verdad, que dejó a muchos sorprendidos y se enteraron después de varios años.

¿Cuál es el verdadero nombre de la actriz conocida como Luces Velásquez?

Durante la conversación, el presentador Andrés López sacó su curiosidad sobre algo que muchos se preguntan. “¿Sabes por qué te pusieron Luces?”, fue el interrogante y la actriz no demoró en responder: “Sí, por los ojos”.

Pero el periodista quería saber más y preguntó de nuevo: “¿Tu mamá te vio y dijo: ‘Luces’?”, y ahí salió la esperada historia:

“No, fue mi papá. Realmente, les voy a confesar un secreto, yo no me llamo Luces. Me llamo Luz Estela en la cédula, pero cuando nací, los ojos eran la mitad de la cara y mi papá me decía ‘Luces de lumine’, que era ‘la luz que ilumina’…”.

Pero no fue el único apodo que ella tuvo y contó más detalles de cómo la llamaban en casa: “Me quedé Luces, después me pusieron ‘Mamá Uces’, que era ‘Mamá Luces’, mis hermanos me decían así porque fungía como madre desde chiquitica. De los más chiquitos y de los grandes, siempre he sido mamá de todo el mundo”. Y es que, justamente, en ‘Masterchef Celebrity’ los demás participantes la trataban como una mamá y ella también los consideraba como hijos.

Terminando con esta curiosidad de su nombre, la famosa Luces Velásquez quiso contar que el nombre real solo se lo decían cuando la iban a regañar o castigar:

“Fue mi papá el que me puso Luces y yo me reconozco como Luces. Luz Estela solamente funcionaba cuando la embarraba, que había una cierta frecuencia, porque era necia [risas]. Cuando oía el nombre, venía rejo, seguro”.

Aunque no es el primer caso de una persona de la farándula que tiene un nombre diferente al que todos conocen, es extraño que este nombre artístico haya salido desde el nacimiento y perdure por toda su vida hacia el público.