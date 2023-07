Luces Velásquez, una de las participantes más queridas de la edición 2023 de ‘Masterchef celebrity’, fue eliminada de forma sorpresiva y dejó un vacío muy grande en el grupo. Así lo han expresado los televidentes, también lo demostraron sus compañeros del programa y hasta los mismos jurados que decidieron su salida.

Y no solo por la edad, también por su personalidad y don de gente, la nacida en Medellín se convirtió como una mamá de los demás integrantes del concurso de cocina del Canal RCN. Pero como toda mamá, aparte de proteger, dar consejos, enseñar y dar cariño, también tiene la necesidad de ser estricta, regañar y hasta intervenir en peleas.

(Lea también: Jorge Rausch soltó lágrimas por sorpresiva eliminación en ‘Masterchef’: “La quiero mucho”)

Eso fue lo que dijo Luces en una entrevista que dio para el programa ‘Buen día, Colombia’, siendo muy sincera y dejando entender que el cariño que todos le mostraron, ella también lo siente.

Luces Velásquez contó lo que vivió por salir de ‘Masterchef celebrity’

En el mencionado programa, Luces se desahogó y confesó lo que sintió por su salida del programa y por qué no lloró tanto como sus compañeros:

“Estaba aguantada, es que soy actriz [risas]. Estaba contenida, tengo un problema en mi vida y es el desprendimiento, soy muy mala para soltar y es por mil razones. Cuando suelto, cuando se me va la gente y cuando se mueren, me cuesta. Cuando se van para otro país y no van a volver. No sé qué voy a hacer el día que mi hija se me vaya”.

Y quedó triste porque salió del programa antes de lo que esperaba y dejó una relación muy cercana con los que fueron compañeros y se convirtieron en sus hijos, tanto que hacía bromas con firmar los papeles de adopción de todos: “Ustedes me conocen, soy muy mamá, de este combo se volvieron todos hijos míos, todos quedaron con papeles. Dejarlos fue difícil”. Luces también contó que los demás se acercaban a ella, no porque fuera la mejor cocinando, sino por ser como ella es en todos lados:

“Alguien echó un chisme y dijo: ‘Esa es la buena’ y me la montaron… Creo que es esa imagen de la mamá. El mundo está muy convulsionado, todo el mundo necesita donde sentirse cómodo y protegido. Esa imagen de madre produce esa tranquilidad y paz que uno necesita 3 segundos en la vida”.

(Lea también: La ‘Pupuchurra’, de ‘Masterchef’, presumió prenda que cuesta más de un millón de pesos)

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

Luces Velásquez y las peleas de compañeros en ‘Masterchef celebrity’

Según la entrevista que dio Luces Velásquez en el programa mañanero del Canal RCN, ella consoló a muchos que estaban pasando malos momentos, también le tocó parar peleas y dar regañarlos para que dejaran las diferencias de lado:

“Cuando uno está grabando Masterchef, con toda razón, porque esto es grabando a toda mecha, necesitaban todos un abracito. Me decían: ‘Ya no puedo más’ y yo: ‘venga, mi amor, no pasó nada’…

Estaban peleando y yo iba furiosa: ‘Usted por qué está peleando?, por qué le está diciendo eso?, eso no se dice, vaya y habla’. Y me hacían caso”.

Pero así como le dolió salir y dejar a tantas personas que le demostraron respeto y cariño, la actriz que interpretó a Bertha en ‘Betty, la fea’ no quedó tranquila por su salida, pensando en lo que puede pasar entre los compañeros y los problemas que ya se han visto: “Estoy muy preocupada, porque es como cuando la mamá se iba de la casa, los papás se iban de fiesta o de viaje, y uno se quedaba con los hermanitos y uno armaba unas pachangas en la casa”.

Pero lejos del comentario gracioso, ella misma dijo con otro tono:

“Estoy muy asustada, porque creo que los niños no van a responder como yo esperaba”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

Lee También

Al escuchar esto, el presentador Orlando Liñán fue directo al afirmar: “Vienen peleas, vienen discusiones y estamos embarcados los que queríamos que luces se quedara”, mientras que Violeta Bergonzi ratificó esa molestia por la salida de Velásquez de ‘Masterchef celebrity’: “Ofendidos estamos”.

Ante esto, Luces Velásquez explicó que su ciclo en el programa terminó y es responsabilidad de los demás portarse como deberían: “Pero no funciona así, porque es un ‘reality’ y la mamá cumplió la etapa de dejar a los niños organizados. Ya tienen que demostrar si la educación que les di estuvo bien o no. Creo que no, creo que les faltó [risas]”.