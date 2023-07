Así como Carlos Calero se abrió sobre una situación personal que vive fuera de la pantalla chica, otra figura de la televisión colombiana ofreció una explicación sobre un tema que ha causado curiosidad.

Claudia Bahamón se animó a explicar por qué no está en ‘Masterchef’ en varios de los capítulos de la presente temporada, en una mensaje que publicó desde su cuenta personal de Instagram.

“Hoy [domingo 9 de julio] no estoy en ‘Masterchef’ y merecen una explicación”, escribió Bahamón en el comienzo de su mensaje, en el que expuso varias curiosidades.

En medio de las incidencias durante los capítulos en los que estuvo ausente, la presentadora del programa de cocina de Canal RCN destapó un detalle que le sirvió como explicación clave.

“Nosotros grabamos dos capítulos diarios. Faltar a un día de trabajo es faltar a dos capítulos al aire”, contó la huilense sobre cómo se trabaja en el ‘reality’ de culinaria entre celebridades.

Esa explicación llevó a la aclaración sobre las múltiples ausencias, de las que antes había hecho referencia en tono jocoso y de las que hasta ahora ofrece mayor claridad durante la presente edición.

“Esta temporada me tomé tres fines de semana largos para ver a mis hijos y esposo, así que cada tanto faltaré un par de capítulos y espero que me entiendan”, advirtió Bahamón.

Justamente, en esa justificación para no estar en pantalla en ‘Masterchef’, exaltó a su familia, sobre la que antes también ha puesto sobre la mesa detalles de su convivencia.

“Grabamos sin parar de lunes a sábado por cuatro meses y es más que justo y necesario dedicarles unos días a ellos, quienes con paciencia me esperan al otro lado del mundo”, afirmó.

De esa manera, así como en el pasado se han justificado otras ausencias, la conductora del programa de cocina reconoció su motivación para volver a actividades en el concurso.

“No me gusta faltar especialmente porque cuando el gato no está los ratones hacen fiesta”, finalizó en tono jocoso sobre las determinaciones que toman Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch cuando ella no está.