La pelea entre la actriz Carolina Acevedo y el ‘influenciador’ conocido como ‘El Negrito W’ se está poniendo más pesada para ellos y se está notando con sus compañeros y en los capítulos de ‘Masterchef celebrity Colombia’. Eso ha llevado a que, de los comentarios de burla y ‘vainazos’, pasen a ofensas personales y reclamos fuertes.

Todo nació en los primeros capítulos, cuando Acevedo tuvo un beneficio y le dieron la opción de formar equipos, pero como en ese momento eran un número impar de concursantes, alguien iba a quedar por fuera y de inmediato quedaba en riesgo de salir por ponerse un delantal negro. Ella no lo pensó muchos y, por no conocer al ‘Negrito’, lo dejó en peligro de irse.

Aunque ya pasó cerca de un mes de la situación que vivieron estos dos concursantes, el pasado martes 4 de julio se volvió a dar un encontrón, esta vez porque Juan Pablo Barragán volvió a afectar al ‘Negrito W’. En una prueba que era de tres personas, el actor repartió los equipos y dejó al ‘influenciador’ solo con Biassini Segura, mientras que él hizo equipo con la misma Carolina Acevedo y el comediante Adrián Parada.

A pesar de eso, para sorpresa de todos, la pareja del ‘Negrito’ y Biassini fueron los mejores y por eso el jurado Jorge Rausch aumentó la tensión entre las partes y se dio esta conversación ‘picante’:

– Rausch: “Mándele saludos a Juan Pablo Barragán”.

– Barragán: “Papi, le fue bien, ¿cierto?”.

– ‘Negrito’: “Sí, sí”.

– Barragán: “Ah, bueno. Acéptela ahí, papi”.

– ‘Negrito’: “Pero no lo vuelvas a hacer, gracias”.

Al tema le siguió ‘metiendo candela’ el juez Nicolás de Zubiría, llevando a que los ‘vainazos’ fueran más fuertes, poniendo al mismo nivel la molestia del ‘Negrito’ con Acevedo y Barragán:

– De Zubiría: “Pero está en deuda Carolina. Bueno, tienes los dos enemigos en el mismo equipo”

– ‘Negrito’: “No, no, no. A Barragán, no”

– De Zubiría: “Con Carolina tienes una cuenta larga”

– ‘Negrito’: “Sí, acá tengo la ‘espinita’… Es que ‘Caro’ me puso un delantal negro. Barragán es bien, al menos, me hace reír”

– Rausch: “¿Y ‘Caro’ no?”

– ‘Negrito’: “No (risa)”

– Rausch: “¿No es chistosa?”

– ‘Negrito’: “No, nada”

Parecía haber terminado todo en un punto muy caliente, pero ‘El Negrito W’ soltó una última frase que ofendió a Carolina Acevedo muchísimo:

La cara de Carolina cambió por completo y no aguantó su pensamiento y lo dijo frente a todos los presentes en la cocina:

Pero después, en las entrevistas que hacen cuando terminan las pruebas, la misma Carolina Acevedo se desahogó y dijo que ya todo se estaba pasando de nivel. Incluso fue apoyada por sus compañeros de equipo en la prueba que perdieron, Adrián Parada y Juan Pablo Barragán:

“Que salga él, porque me está discriminando… Ese comentario que se echó, no fue bonito y no es un chiste. Yo no soy amiga de él para se meta por ese lado”.