Avanza la competición de cocina más importante del país y los televidentes empiezan a encariñarse con algunos personajes y a tener sus reservas con otros por los desplantes que confesó haber sufrido el padre Walter.

(Vea también: [Video] “No me antoja”: Claudia Bahamón destapó qué le produce la comida de ‘Masterchef’)

Y es que varios de los participantes parecen estar metidos en enredos durante esta versión del programa de cocina, pues hasta escena de celos hubo por parte de Martha Isabel Bolaños, debido a un buen comentario que recibió Zulma Rey.

Nicolás de Zubiría, de ‘Masterchef’, desmintió mito con la pepa de aguacate

En una de las pruebas de campo de ‘Masterchef’, en la que los comediantes Camilo Sánchez y Camilo Pardo, exparticipantes de ‘La isla de los famosos’ fueron jueces, se dio una frase que armó revolución en el país porque tumbó una hipótesis de antaño sobre el beneficio de la pepa de aguacate.

Allí, Nicolás de Zubiría comentó que la pepa del aguacate no sirve para conservar el guacamole, luego de que Adrián, ‘El Negrito’, ‘Nela’, Juliana y Karoll Márquez estuvieron haciendo unos patacones y un guacamole.

Lee También

El jurado se acercó y notó que Adrián puso la pepa del aguacate dentro del guacamole para que no se dañara. El comediante le explicó a De Zubiría que lo había hecho para que no se dañara, a lo que el chef contestó entre risas y sacando la pepa del aguacate: “Eso no sirve para nada”.

Con esa acción, el chef despejó cualquier duda sobre uno de los mitos más reconocidos de las abuelas y que se mantenía hasta la actualidad, de que ese era el truco infalible para que no se ‘oscureciera’ y amargara el popular guacamole.