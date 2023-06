‘MasterChef Celebrity‘, programa en el que los chefs han dicho que los participantes los “quieren matar” por algunas preparaciones que no quedan muy bien, siempre está dando de qué hablar por las ocurrencias de los participantes, los jurados y por su supuesto, las de su presentadora, Claudia Bahamón.

Hace unos días Zulma Rey dividió opiniones al cocinar la carne molida de una manera muy particular, y ahora quien se robó el show fue Chris Carpentier.

Esta semana los jurados tuvieron que cocinar junto a sus pupilos. La idea de la competencia era hacer un plato colombiano que tuviera como protagonista al pavo.

Para aquel plato el grupo necesitaba pelar papas y el jurado se encargó de hacerlo. Sin embargo, no convenció a los televidentes con la manera en que lo hizo. Y es que por pelarlas rápido, terminó quitándoles mucho más que la cáscara.

Incluso, famosos como Juan Pablo Barragán aseguraron que se notaba que hace un tiempo largo no cocinaba, ya que esas papas habían quedado como octágonos.

Durante el reto también dieron de qué hablar Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños, y es que se lanzaron varios vainazos, dejando claro que su relación no es la mejor.

Todo empezó cuando Natalia tuvo la capitanía de su equipo y lanzó un comentario relacionado a que no quería trabajar con gente “regañona”. Y es que luego de estar juntas en una prueba anterior, la comediante aseguró que no quería volver a estar con ella en un equipo.

De paso, aseguró que no le importaban sus comentarios y que tampoco estaba interesada en trabajar con ella:

“Nada qué ver, es una persona con la que no me interesa acercarme, eso que hizo frente a las cámaras me dejó desconcertada… Necesito fuerza vital para aprender a cocinar, no para complacer ni agradarle a nadie”.