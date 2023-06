Muchos televidentes se pueden antojar y les puede dar hambre, mientras ven capítulos de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, hasta quisieran estar ahí para probar la sazón y lo que hacen en cada reto. Pero Claudia Bahamón fue sincera y confesó las razones por las que no le da ni una sola ‘probadita’ a lo que presentan a Jorge Rausch, ‘Chris’ Carpentier y Nicolás De Zubiría.

Aunque no estaba en sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la presentadora oficial del concurso de cocina sacó sus verdades antes la pregunta que le hizo un seguidor de Instagram.

La persona que le envió el cuestionamiento fue directa, clara y al punto:

Y la respuesta de la presentadora llegó en cinco puntos, algunos se relacionan con el reglamento del programa, otros tiene que ver con su relación con los chefs y los participantes, pero la más llamativa fue en la que ella mencionó lo que le producen los platos que se preparan en cada prueba:

“1. La principal, porque no es mi función probar y dar mi opinión. 2. En el atril lo hago si el jurado me pide que pruebe y/o DS su permiso de hacerlo y me enseñan las razones de crítica y así aprendo más. 3. Si estamos en reto de eliminación “menos”, porque soy pésima actriz y no quiero, ni con la cara, demostrar mi gusto o disgusto por los sabores. 4. Porque la mayoría de las veces no me antoja! Jajajaj. 5. Si voy a las estaciones mientras ellos cocinan y me piden probar, lo hago, doy mi opinión, siempre dejando claro que el jurado es el que tiene la última palabra”.