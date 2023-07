La competencia de cocina más importante del país vivió una nueva prueba de eliminación, en la que algunos de los famosos colombianos que hacen parte de ‘Masterchef’ pasaron por el estrés de sacar un plato de alto gourmet para mantenerse con vida.

Preparaciones variadas hicieron que Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch soltaran seria críticas, pues manifestaron que todos los platos tuvieron errores técnicos y de ejecución.

‘Masterchef’: Luces Velásquez fue eliminada por una salsa cruda

Si bien Francisca se pasó en el terminó de su carne y una salsa de vino puso en peligro a Carolina Acevedo, quien tuvo una pelea con una de sus compañeras, los fallos de Luces Velásquez se hicieron muy notorios y la alejaron de la posibilidad de subir al balcón.

La actriz paisa presentó un pescado que, aparentemente, se veía apetitoso. Sin embargo, al verlo de cerca, los jueces apreciaron que la salsa estaba “cruda” y no era apta para llevarla al atril.

Ese grave error hizo que De Zubiría y Rausch no aprobaran el pescado que presentó Luces Velásquez, pues esa salsa no cumplía con sus estándares. Pero ahí no pararon los errores, la vinagreta que hizo para su ensalada mojó todo el plato, lo que tampoco le gustó a los chefs.

Esa serie de errores hicieron que la actriz se despidiera de la competencia, entre los gestos de sorpresa de sus compañeros y las lágrimas de todos ellos. La actriz se despidió diciendo que “salió como una ganadora” del programa, porque se ganó el corazón de todos sus compañeros.

De hecho, Jorge Rausch manifestó que se iba de la competencia la participante más fuerte y que, hasta ahora, había mostrado más técnica para cocinar todo tipo de platos.