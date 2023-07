La también conocida ‘Pupuchurra’ por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’ tuvo que hacer un plato inspirado en la década del 2010, cuando ella ya había tenido mucho éxito en la televisión colombiana y fue reconocida internacionalmente.

Ella mencionó en ‘Masterchef’ que para los años 2010 “estaba celebrando 25 años de graduada”, pero lo más llamativo es que dijo: “Terminando con el amor de mi vida (risas)”, sin dar mayores detalles.

Actualmente, con 49 años, Martha Isabel Bolaños es una mujer activa, que se alejó de las grandes pantallas y se enfocó en una carrera artística muy ligada al baile.

Ella dejó de compartir detalles de su vida íntima hace bastante tiempo, pero lo que sí ha contado en varias oportunidades es que actualmente no tiene pareja. De hecho, en el ‘reality’ de RCN también ha bromeado con su soltería.

Eso sí, la actriz vallecaucana ha tenido varias relaciones muy comentadas a lo largo de su trayectoria en la televisión colombiana.

Exnovios de Martha Isabel Bolaños

Aunque ella no especificó de quién se trataba cuando dijo “el amor de mi vida”, en la década del 2010 tuvo varias relaciones que fueron de conocimiento público.

Para 2013, en La Patria dieron a conocer que ella tenía una relación con un piloto de vuelos comerciales, aunque no revelaron su nombre. A él, asegura la publicación, lo conoció en un viaje a España.

Sin embargo, el que muchos creen es el amor de su vida es el argentino Pablo Rodríguez. Para 2015, Martha Isabel Bolaños confirmó la relación con él y se desató en elogios. “Estaba en una búsqueda, me hice baños, riegos, oraciones y escribí una carta. Dicen que uno tiene que escribir lo que desea, y lo he comprobado en otros aspectos de mi vida con lo más básico. Todos los días hago una lista y semanalmente de lo que tengo que hacer, e hice un experimento, así como hago mi mapa de sueños, como planeo mis cosas a corto y largo plazos, hice una carta a Dios donde le pedía un hombre así, ¡con todo! No se me escapó nada, y Pablo es lo que pedí: un hombre fiel y leal, un compañero de vida, un amigo, honesto, juicioso, con personalidad, ojalá sin hijos y él no tiene hijos, y si hay un hijo, va a ser de los dos”, dijo en una publicación de El Tiempo.

Martha y Pablo se conocieron en 2014 y en 2015 se fueron a vivir juntos. De hecho, en aquel momento hasta se habló hasta matrimonio, pero nada concreto.

Esa relación se acabó en 2016 y fue él quien explicó las razones por las que no siguieron juntos. “Nosotros somos de temperamentos muy fuertes, y eso fue lo que terminó alejándonos”, explicó a Q’Hubo.

En 2018, Martha Isabel tuvo otra relación de la que tampoco se supo mucho, pero ella vivió en México con este hombre y en 2019 se devolvió a Colombia. “lo ayudé a luchar por sus sueños y lo dejé listo. Ahora yo voy a luchar por los míos”, aseguró a ‘La red’ en aquel momento.