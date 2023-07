Luces Velásquez, actriz histórica y muy querida de la televisión colombiana, recientemente fue eliminada de ‘Mastechef celebrity’ y en una entrevista habló de su salida del concurso, pero también destapó varios temas de su vida personal y familiar. Y uno de los temas que toco fue el de Jaime Lozada Ruiz, su esposo hace 30 años y que es cirujano plástico de profesión.

Esta información se supo en la entrevista que dio la recordada actriz, que interpretó a Bertha en ‘Betty, la fea’, a los presentadores del programa ‘Buen día, Colombia’. También contando que su hija Oriana no se fue por el lado de la actuación, prefirió la medicina.

Y llama la atención que, así como Luces se ha puesto bajo las manos y conocimiento de su pareja, otras actrices también han confiado en su trabajo. Se pueden ver sus nombres en los testimoniales de la página del consultorio y en redes sociales.

Luces Velásquez contó que su esposo e hija está por el negocio de la cirugía plástica

Cuando interrogaron a Luces sobre su esposo y a lo que se dedica, ella contestó con orgullo y felicidad:

“Estoy felizmente casada hace 30 años. Mi doctor, porque es cirujano plástico, se llama Jaime Lozada y es el hombre con el que toda mujer quisiera dormir [risas]”.

Incluso, contó que a su hija Oriana, que nació mientras ella grababa ‘Betty, la fea’ y hasta salió en la novela, le hacían comentarios como chiste sobre la profesión de su padre: “Esa muchachita parece hija de cirujano plástico”, decían por sus rasgos.

Además de que Jaime Lozada se dedica a esta rama de la medicina relacionada con la estética, la reciente eliminada de ‘Masterchef celebrity’ también contó que su hija está por ese mismo camino:

“Mi hija está acá [en Colombia], estudiando medicina, desde muy chiquita sabía que quería ser doctora también. El papá se pavonea, orgulloso por ella…”.

Aunque no se sabe si Oriana Lozada Velásquez se va a ir por la cirugía plástica y no por otra especialidad, Luces contó que es una de las grandes opciones para su hija, no es la única: “Está en ese proceso, en un principio quería ser neurocirujana… Cada que pasa por una especialidad, me dice: ‘ginecología’, ortopedia y otras…”.

Pero si se va por el lado de la cirugía plástica, tendría algunas facilidades para empezar en este mundo y sería la heredera del negocio familiar, así lo dijo la actriz: “Tiene la ventaja de que mi marido en Bogotá y Medellín atiende, entonces, tiene dónde funcionar si se dedica a eso…. Ya tiene un camino andado, pero ella sabrá”.

Famosas operadas por el esposo de Luces Velásquez

En la entrevista, Luces no dijo si sus colegas o amigas de ambiente artístico han pasado por los consultorios de su esposo, pero en la página del doctor Jaime Lozada Ruiz están los testimoniales de la misma Luces Velásquez, también de otras actrices como Diana Ángel y Lusa Fernanda Giraldo.

Sobre el trabajo de su esposo, Luces afirma: “Recomiendo a todos mis compañeros de trabajo y amigos la cirugía para el mejoramiento de imagen, pero siempre recomiendo como cirujano plástico al Dr. Jaime Lozada, no solo porque encontré un excelente profesional, sino a un gran consejero de vida y amigo”.

Y en redes sociales también están los testimonios de Johanna Fadul y Marcela Posada, que también compartió en la novela ‘Betty, la fea’ con Luces.

