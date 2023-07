Carlos Vives se ha catapultado como una figura de talla mundial por su capacidad y carisma, pero una disputa con su hermano Guillermo Vives planteó una faceta muy distinta de él.

En entrevista con Eva Rey, replicada desde su cuenta de YouTube, el chef y actor aclaró que no tiene contacto con el artista, en medio de las diferencias que tuvieron por el restaurante Gaira.

Guillermo Vives explicó que la distancia que tiene con el esposo de Claudia Elena Vásquez no lo ha golpeado, tema que justificó en la actitud que tiene su hermano en el contexto de su familia.

“Carlos no ha sido tan familiar como lo he sido yo, tan apegado a su familia como lo he sido yo. No sé si por el hecho de ser gay he sido muy dado a mi familia, a mis hermanos a mi mamá. Él no. Como decían las mamás paisas en esa época: ‘Oscuridad en la casa y claridad en la calle’. Siempre Carlos ha sido de amigos y de cosas, de su gueto. Realmente no lo extraño”, afirmó.