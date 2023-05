En una entrevista para ‘Casa del Valle’, el periodista Diego León Giraldo dialogó con la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien reveló detalles inéditos de cómo fue la tusa que vivió luego de divorciarse del cantante Carlos Vives.

En 1988, Vives y Margarita decidieron contraer matrimonio, luego de conocerse en el set de la novela ‘Gallito Ramírez’; pero dos años después inició el proceso de separación. Según contó la expresentadora de ‘El Desafío’, en ese momento ella se fue a vivir a Madrid, España, donde empezó sus clases de actuación.

“Venía muy cargada emocionalmente, me acababa de separar de Carlos y entre otras cosas, yo estaba allá en España sola y Carlos ya venía como un tsunami invadiendo el mundo con su música, había conciertos que se anunciaban, conciertos de él allá; era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo”, contó inicialmente.