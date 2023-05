Así lo dijo en el ‘podcast’ de Pilar Castaño, una de sus íntimas amigas de hace tiempo. La experta en moda, que se casó por segunda vez a sus 71 años, le preguntó por su actual compañero sentimental y ella contó que lo conoció justo después de un despecho.

“Yo estaba en una tusa terrible porque me había enamorado de un muchacho más joven que yo y el hombre me había zafado. Estaba yo sintiéndome la más miserable de todas las mujeres y yo ya no quería a nadie”, declaró en este video: