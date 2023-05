En la campaña de Gustavo Petro a la presidencia que logró ganar contó con el apoyo de cientos de personas con gran influencia en el país en la industria de la cultura y el entretenimiento, pues muchos actores, artistas, creadores de contenido y hasta cantantes mostraron su apoyo con las ideas que promovía el hoy mandatario y la bandera del cambio, la cual ha sido muy cuestionada.

(Vea también: Café y clases de español, algunos de los acuerdos que firmó Francia Márquez en Kenia)

Pues todo parece indicar que se le volteó la torta con un extenso comunicado firmado por más de 800 personas, muchas de ellos integrantes de la industria del entretenimiento en el país, quienes expusieron en el documento sus serias preocupaciones con la propuesta del llamado cambio y la política cultural que ha implementado el actual Gobierno Nacional.

“Gente de la cultura de toda Iberoamérica observa con expectativa cuál será la apuesta cultural del primer gobierno progresista de Colombia sin entender por qué lo que se avizoraba como una propuesta que inspiraría otros países y agendas culturales del continente, hoy parece una apuesta perdida. Esa misma desazón e incertidumbre habita en las regiones y en varios de los procesos culturales más significativos del país”, dice un apartado del comunicado.

Margarita Rosa de Francisco, Adriana Lucía y más artistas se le plantaron a Petro

Además, le recriminaron al mandatario establecer diálogos con otros sectores y pordebajearlos a ellos, pues no se sientes escuchados.

“Ningún cambio será duradero y sostenible si además de político, no es también cultural. Por eso no entendemos la situación actual de nuestro sector, que en un gobierno reformista debería tener otro lugar en la lista de sus prioridades. Esa sociedad sensible sólo es posible con el diálogo y la escucha, esa que con tanta generosidad usted hoy ofrece a los grupos armados para el logro de la paz total o la que se evidencia en foros y reuniones para empresarios, sindicatos o comunidades étnicas”, agrega la postura de los artistas en el documento.

Lee También

Entre los personajes que firmaron la carta se encuentran Margarita Rosa de Francisco, Adriana Lucía, Andrea Echeverry, Vicky Hernández, Julián Román, Cony Camelo, Jesús Abad Colorado, Fabio Rubiano, entre otros.