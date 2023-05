Sin lugar a dudas, Iván Lalinde es uno de los presentadores con mayor reconocimiento en Colombia, debido a su carisma mostrado en programas como ‘El precio es correcto’, ‘Día a día’, entre otros.

Sin embargo, de la vida del antioqueño poco se sabe; razón por la cual, la reciente entrevista con Eva Rey despejó un sinfín de dudas que tenían sus más de 773.000 seguidores.

Y es que en dicho diálogo, el comunicador reveló, entre otras cosas, por qué no tolera a Agmeth Escaf, expresentador de Caracol Televisión, hoy representante a la Cámara.

Justamente, uno de los momentos que más llamó la atención de los internautas durante la conversación fue cuando Eva Rey le preguntó a Lalinde sobre su amor platónico; un tema que el presentador colombiano no pasó por alto, al admitir que se “muere por Margarita Rosa de Francisco“.

Lalinde comentó que si bien no comparte la postura política de la famosa actriz, siente mucha admiración por De Francisco, tanto así que le da pánico cuando la ve o hablan.

“Por ejemplo, a veces me pasa mucho con ella que me muero del pánico… Pero mal, o sea, ella me produce cosas muy impresionantes, me parece tan tesa”, finalizó el presentador.