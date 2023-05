Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana. El integrante del programa de entretenimiento de ‘Día a día’ estuvo en una entrevista con Eva Rey y contó varias cosas de su vida.

El presentador, quien contó que está facturando mucho dinero con sus gatos en redes sociales, le contó a la española cuál fue el peor error que cometió estando en programas de televisión.

“Yo soy un desastre, yo he llegado [alto en la TV] porque mi Dios es muy bueno, he tenido unas caga… gigantescas, pero han sido inocentes. Me mandas para Los Ángeles a cubrir los Premios Grammy, porque por primera vez una colombiana es nominada, Shakira, en el año 1999 y en la alfombra roja hago un directo para el noticiero de las 7 de la noche y me recibe Jorge Alfredo y dice: ‘Iván Lalinde está en Los Ángeles, donde Shakira está nominada’”.