En las últimas horas, la pareja de actores colombianos compartió en sus redes un video con el que se montaron a la ola de ‘Barbie’, película que se estrenó la semana anterior y que rompió récords en taquillas.

Haciendo como si los personajes principales de la película fueran de Bogotá, Alina Lozano y Jim Velásquez hicieron una parodia al respecto que a algunos no les gustó mucho.

—¿Entonces qué, socia, bien o qué?— dijo inicialmente el actor.

—¿Cuál socia? Chupemos trompa— respondió su prometida.

—Listo, ¿qué hacemos, pegamos para el barrio o qué?— preguntó Velásquez.

—Uy sí porque acá quedamos colgando como salchichón de tienda— contestó Alina Lozano.

—¿En qué nos vamos, socia, en Transmilenio o qué, nos colamos?— insistió el actor entre risas.

Acá, el video en cuestión:

A lo largo del video, ambos usaron términos como “chimba”, “chuzo”, “cucha”, “veci”. Esto abrió un debate entre sus seguidores, quienes se mostraron en contra de la forma en la que hablaron.

“Ese acento no sabe de estratos”, “de rolos no tienen nada, de ‘ñeros’ sí”, “qué mal concepto tienen de los de Bogotá”, “soy bogotana y no hablo así”, “qué ordinarios”, “así hablan”, “conozco personas que se expresan así”, “parecen ‘ñeros’ más bien”, “muy divertidos”, “eso de Barbie ya me tiene aburrida, pero les salió bueno”, “Ken y Barbie neas”, “son ‘ñeros’ y rolos”, “ay, los amo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.