Tener una mascota en casa es parte de las familias del siglo XXI. Ahora muchos prefieren tener un gato o un perro en vez de un bebé y las cifras lo comprueban. Al hacer parte de la cotidianidad actual es común que muchos se pregunten varias cosas al respecto y hay varios comportamientos que podrían ser causantes de una multa.

La tenencia de una mascota es una responsabilidad importante, aunque muchos no lo vean como tal. Alimentarla, asearla, satisfacer sus necesidades y enseñarle a convivir son cosas claves para lograr que sea un animal que sabe comportarse en sociedad.

Sin embargo, muchos, por ignorancia o pereza, no enseñan algunos comportamientos básicos para no molestar a los demás humanos, como sucede en el caso de los perros que ladran en exceso o gatos que no paran de maullar. Es precisamente esto lo que podría generar problemas y que podría ser motivo de una sanción económica.

¿Qué hacer si la mascota de mi vecino hace mucho ruido?

Para actuar frente a un caso de este tipo es importante tener en cuenta dos cosas. La primera, que la Corte Constitucional señala que los ladridos de perro son parte de la naturaleza y por eso no son motivo de sanción. Pero, contrario a esto, y como segundo aspecto, hay que considerar que la Ley 675 de 2001 establece que los habitantes de una unidad residencial o barrio están obligados a no provocar ruidos que perturben a otros.

Adicionalmente, es importante recordar que la Corte también señala, en su sentencia T-035 de 1997 que se puede tener animales de compañía en propiedad horizontales, siempre y cuando se cumplan determinados compromisos.

Sanción en Colombia por mascotas ruidosas

Por eso, aquellos residentes que consideren que tienen un vecino que no controla el ruido de su perro, gato o cualquier otro animal de compañía, podrían acudir al artículo 33 del Código Nacional de Policía, el cual indica que puede haber una multa de 693.328 pesos (16 salarios mínimos diarios legales vigentes en 2024), por infringir los límites de ruido.

¿Cuál es el nivel de ruido permitido en Colombia?

El mismo artículo mencionado anteriormente indica que en un sector residencial el nivel máximo permitido en el día es de 65 decibeles y en la noche es de 55 decibeles.