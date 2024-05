Por: Q'HUBO MEDELLÍN

“Terminamos bien, pero a veces las personas no son como uno piensa y se me desdibujó completamente, entonces ahora cero relación con él”, aseguró Alejandra Martínez, ganadora ‘Desafío the box 2023’ al referirse a ‘Sensei’, el también campeón del programa.

Aleja, como es conocida, dijo que aunque en un principio eran muy amigos y pasaban mucho tiempo juntos, en la actualidad, ya no se hablan por un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados en febrero de este año.

La competidora aseguró que estuvieron en una competencia en Villavicencio, Meta, y esa misma noche se regresaron a Bogotá y que ella era quien iba manejando hasta que llegaron a último peaje para entrar a Usme y ahí Sensei le dijo que cambiaran porque él ya había dormido y ella podía descansar. Eso hicieron y minutos después él tuvo un microsueño y chocó contra una mula.

“La mula le pitó durísimo. O sea, él se metió al otro carril, como en diagonal. Yo en el momento que veo eso le grito durísimo. Mi reacción fue voltearme y coger el manubrio, pero en el momento que yo me volteo fue cuando ya sentí el choque”, relató.

Luego de ese accidente, Aleja aseguró que su amistad se fracturó y desde entonces no han hablado ni se han visto, además manifestó que no quiere encontrarse con él.

Frente a los comentarios, Sensei montó un video a sus historias de Instagram y junto a sus compañeros de equipo Alpha, acompañado de frases como “a palabras necias oídos sordos”, “aquí solo hay amor” y “leal y real con los míos”.

$!El campeón está en Santa Marta con sus amigos de la competencia. / FOTO: @SENSEICALDERON

