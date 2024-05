Anamar y Renzo del ‘Desafío‘ se destacaron como una de las parejas con más químicas en el programa. Su romance comenzó gracias a la intervención de ‘Campanita’, quien los presentó y fue así como surgió el amor entre ellos.

La concursante quien es la más reciente eliminada y quien tuvo que pedir disculpas a todos los pastusos por imitar su acento de forma burlesca en el ‘Desafí0’, contó si su relación Renzo continuara después de su salida.

‘Anamar’, del ‘Desafío’ contó si se acostó con Renzo

En entrevista con Pulzo, la eliminada del ‘reality’, respondió si pasó algo más allá de los besos que se dio con Renzo en el cubo nocturno donde se les vio muy apasionados.

“No, no pasó nada en el cubo. Es que hubo cámaras y todo y así no se puede”.

Luego afirmó que en el ese lugar hay preservativos y alcohol por si se dan las cosas entre los participantes.

“No sé porque después de estar en el cubo se mostró que ‘Anamar’ era la más ilusionada en la relación, pero no, siempre estuvimos los dos muy unidos”.

Ante el cuestionamiento de si sintió que fue fría la despedida con el participante, ‘Anamar’ indicó: “No, cero para nada”.

Luego, dijo: “Es que en el cubo estábamos muy tomados y abusamos del licor. Yo ceo que fue por eso que no rendimos en las pruebas al otro día”.

Por otro lado, si está esperando a Renzo, la exparticipante contó entre risas: “Sí, lo estoy esperando, soy la más ilusionada”

“Él y yo lo hablamos y esperamos haber qué pasa afuera. No tengo las expectativas altas, no es como que esté esperando el amor de mi vida, pero cuando salga hablaremos”.

Más adelante, la exparticipante indicó si se arrepentía de estar en el ‘reality’:

“Son muchos sentimientos encontrados ya viendo como el tema de los ‘hate’ me he sentido muy mal, a veces digo: ‘Mejor me hubiera quedado en mi Avianca, tranquila y trabajando, pero cumplí mi sueño de estar en el ‘Desafío’ y estoy feliz’.