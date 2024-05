La más reciente eliminada del ‘Desafío‘, Anamar, estuvo conversando con Iván Lalinde, Carolina Soto y Carlos Calero del matutino ‘Día a día’ para hablar de su paso por el ‘reality’ de competencia.

En días pasados, ‘Glock’, Natalia y ‘Anamar’, se vieron envueltas en un fuerte conflicto con Alexander, ex participante del ‘Desafío’ y quien es oriundo de la capital del Nariño, mientras formaban parte del ya extinto equipo Gamma.

Sin embargo, nunca llegaron a reconciliarse ni a pedirse disculpas por lo que sucedió.

En entrevista con ‘Día a día’ la reciente eliminada del ‘reality’ de competencia contó: “Fue una combinación de todo, la convivencia pesada. Desde el principio. Alexánder fue grosero con nosotras y fue recíproco, lo admito. Las chicas del equipo Gamma tuvimos conflictos con él desde un tema que tocamos y nos catálogo muy mal“.

Por otro lado, Lalinde le dijo: “Sentí que siempre estaban encima de Alexander, que él hacía algo y ustedes estaban ahí para atacarlo, y desde ahí no lo soltaron”.

Luego, ‘Anamar’ comentó: “Nosotras nunca lo soltamos porque él nunca nos pidió disculpas, e intentamos hablar con él, pero no se dio”.

El presentador paisa le reiteró: “Creo que no había un líder en ese equipo y por eso se sintió mucho el tema del liderazgo. De hecho, ustedes se burlaron de Alexander y lo remedaron y ‘Anamar’ debería pedir disculpas por eso que hizo”.

De inmediato la competidora comentó: “Sí, creo que todos en nuestras vidas hemos criticado el acento pastuso. A veces se nos olvida que habían cámaras y pido disculpas por eso. Amo a Pasto, mi mejor amigo es de allá y lo amo con todo mi corazón. Disculpas por el comentario, fue mi error y lo acepto“.

Después le envío mensaje a Alexander: “Yo rescato los pensamientos de él. No tengo rencor hacia él, siempre he sido amorosa y tierna y nunca he tenido conflictos con nadie. Sé reconocer mis errores y si tengo la oportunidad, se lo haré saber a él”.