El polémico competidor del ‘Desafío‘ relató por qué su paso por Gamma no fue tan fructífero como pensaba y qué mensaje le envía a su equipo luego de su partida.

(Vea también: No solo fue Andrea Serna vs. ‘Beba’ en el ‘Desafío’: tensión entre Alexánder y ‘Campanita’)

El exconcursante fue invitado a ‘Día a día‘ para conversar sobre su proceso en el ‘reality’ de competencias y para hablar de ‘Glock’, Natalia y Anamar.

“Cuando alguien está en una mala situación, es común que le lluevan críticas, y siento que muchas de las chicas del equipo Gamma tenían actitudes egocéntricas y no estaban dispuestas a ceder. El equipo es como un vehículo, y ellas llegaron con mucho ego, lo que impidió que conectáramos”, dijo el exparticipante.

Por ejemplo, dice que la relación con la exparticipante Gamboa era buena porque ella tenía cultura y sabía quién era él como líder.

“Todo parecía estar bien y fluyendo. El problema era que algunas discusiones con el equipo no tenían nada que ver con la competencia y no ayudaban a construir el equipo. Se desviaban hacia temas irrelevantes que solo creaban fricciones entre todos”.

Después, dio a conocer la posible razón por la que se fracturó la relación con las mujeres del equipo Gamma:

“Yo le dije a una de ellas, debes comportarte como una dama, ya que si estás picando de un lado a otro y mostrándote tanto, te estás pareciendo a una mujer promiscua. Ella hablaba de ciertos temas de forma inapropiada”.

El exparticipante dijo que era de mente abierta y no se consideraba conservador ni machista, pero reiteró que hay que darle valor a los temas de intimidad. “Yo no tocaba temas íntimos porque nos están grabando, yo tengo estudiantes, pareja, yo debo dar respeto y valor a las personas”.

“Ellas intentaron hacerme la vida imposible con esta temática, porque no me les presté para el juego que querían, porque si yo hubiera sido lambón con todas y hablarles así, pues sería diferente, pero yo soy frio en ese sentido, querían ese espectáculo y yo no se los di”, contó Alexánder.