La parada de Andrea Serna a ‘Beba’ en el ‘Desafío’ fue lo más significativo de un capítulo como el del viernes 26 de abril de 2024, en el que también hubo un hecho de tensión entre Alexánder y ‘Campanita’.

‘Beba’ fue expulsada en la edición 20 del concurso, en una situación que tuvo un momento en el que la presentadora del formato hizo varias aclaraciones ante las afirmaciones de la exparticipante en su despedida.

La joven se defendió de manera insistente, pero la situación fue contundente y, de paso, su incumplimiento llevó a que Alpha tuviera como castigo quedarse en playa baja hasta la definición de nuevos equipos.

Las mujeres evitaron de esta manera la prueba de eliminación, que dejó entre los hombres como el perdedor a Alexánder, integrante de Gamma que soltó en el ‘Desafío’ una pulla contra ‘Campanita’ por la forma en la que le dejó de sentencia.

“Quiero dejar algo bien claro. Cuando me mandaron este chaleco fue de una manera en la que no me lo esperaba, ya que realmente para juzgar a una persona primero tenemos que conocerla cómo es”, aseguró.