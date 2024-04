‘Beba’ es la reciente eliminada del ‘Desafío’ 2024, debido a que rompió las reglas del programa al retar a su equipo con su actitud grosera y salir huyendo de playa baja para irse a dormir a la casa de ‘Alpha’.

“Me voy de aquí”, dijo la competidora al enfrentar el conflicto con sus compañeros.

(Vea también: Quién es la hermana de la ‘Beba’, polémica participante del ‘Desafío’; canta sus penas)

Al siguiente día, ‘Beba’ explicó sus razones, excusando su actitud; sin embargo, contó que estaba feliz con irse del ‘reality’ de competencias.

“Me están cayendo de una manera que no es”, contó la barranquillera. Después dijo: “Yo no me voy a justificar, pero quiero decirles que he tenido dos episodios de tendinitis en mi brazo izquierdo. Y lo otro es la convivencia, porque yo no me meto con nadie del equipo, me he tenido que defender de los demás porque no lo voy a permitir“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

Después añadió: “Cómo me van a decir que no soy empática cuando me la paso con tendinitis, ahora tengo dolor en el pecho, y he ido medicada a los ‘boxers’ con dolor“.

Andrea Serna, presentadora del ‘Desafío’, le contestó a ‘Beba’: “No, el equipo médico del ‘Desafío’ tiene 20 años de experiencia haciendo este formato y lo ha hecho con este equipo, súmele todos los equipos que ha tratado. Entonces cuando el equipo médico dice que está apto para competir es porque es así, ellos no van a cometer la irresponsabilidad”.

Lee También

Luego, ante la falta que cometió, ‘Beba’ explicó: “Esas imágenes están tergiversadas, porque cuando yo salgo de la carpa de blanca me voy a la casita. Si alguien me hubiera dicho que me devolviera, yo lo iba a hacer. A mí me dejaron dormir ahí”.

“Nunca me sentí de este equipo”, puntualizó la exparticipante. Luego añadió: “Me siento feliz y dichosa de que me expulsen porque yo me quería ir”.