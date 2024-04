Los integrantes de ‘Alpha’ no aguantan más a ‘Beba’, quien no quiso ayudar a levantar la carpa para dormir en playa baja, diciendo que estaba enferma y no podía respirar.

Desde hace varios capítulos, ‘Beba’ había expresado sus ganas de irse del programa porque no quería exponerse a las pruebas cuando no se sentía bien físicamente. A pesar de que sus compañeros le dieron ánimo, en este punto de la competencia, todos quieren que ella salga.

Sin embargo, la competidora ha demostrado sus habilidades en cada sentencia a muerte y ha salido victoriosa de la incómoda situación.

