Desde que se conformaron los equipos en el ‘Desafío’ 2024, ‘Beba’ ha sido protagonista de críticas por las diferentes peleas que ha protagonizado con varios del equipo Alpha, quienes, para ser sinceros, ya no la soportan más, ni ella a ellos.

Desde que inició la competencia han tenido problemas con ‘Beba’ porque se ha desmayado, se ha caído y ha dejado de ser partícipe de la estrategia de la competencia por diferentes dolores en su cuerpo.

De hecho, cuando ‘Beba’ dijo que se iba de la competencia porque le pusieron chaleco de sentencia, Karen le dijo en alguna oportunidad que para qué había aceptado si sabía que las cosas en el ‘Desafío’ iban a ser difíciles, sin cama, sin comida y con jornadas físicas extensas.

Pero tal parece que dicha conversación no le funcionó, pues Alpha pasó la noche en playa baja por no tener dinero para pagar el arriendo y ella, en vez de ayudar a sus compañeros, se excusó diciendo que no podía respirar por el peso del chaleco.

No fue lo peor. En la noche, mientras todos estaban adentro de una pequeña carpa porque afuera llovía, ‘Beba’ protagonizó otra pelea con sus compañeros y se vio tan desesperada que terminó saliendo, con lluvia y todo, de playa baja.

Por los avances que mostró Caracol Televisión, las consecuencias de sus acciones tendrán unas fuertes consecuencias, no solo para ella, sino también para los integrantes de su equipo.

En redes sociales no quieren perdonarle nada a ‘Beba’ y aseguran que es hora de que se vaya:

“Para qué van a un ‘Desafío’ si saben a lo que se van a enfrentar, aguantar hambre, frío y demás. Ese lugar de ‘Beba’ desperdiciado, hombre, denle la oportunidad a gente que sí se la guerree”.