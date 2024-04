La concursante conocida como Gamboa se vio obligada a abandonar el programa ‘Desafío‘ debido a un episodio de vértigo que experimentó durante una de las pruebas de altura. No logró completarla y mencionó sentirse muy mal.

En entrevista en ‘Día a día‘, la concursante se refirió al incidente de salud en el ‘reality’:

“Mi diagnostico es vértigo periférico, que es de los oídos. Yo salí de la casa con medicamento y canalizada, me sentía muy mal”.

Por otro lado la participante indicó: “Hay personas que me escriben y me dicen: ‘Si sabía que tenía eso porque no dijo nada’. Pero se debe tener en cuenta que son varias clases de vértigo y no por eso voy a dejar de hacer ejercicio”.

¿Qué es y de qué se trata el vértigo periférico?

El otorrinolaringólogo Miguel Triana explicó al matutino de Caracol Televisión de qué se trata este padecimiento:

“El 10 y 15 % de la población puede tener vértigo y tenemos que diferenciar si es del oído o fuera de ese sentido, y eso quiere decir que afecta el equilibrio y la gravedad”, conto

La persona que siente vértigo de este tipo puede experimentar una sensación de mareo, vomito, dolor de cabeza o sudoración.

“Lo más importante que debe tener presente el paciente es que haya un diagnostico e ir un especialista y que practique una adecuada historia clínica. En el caso de Gamboa se puede hacer una terapia de reposicionamiento o tratamiento farmacológico”, agregó el especialista.

Por otro lado , Gamboa contó: “Me acepto como mujer, me encanta ser femenina. Mi identidad de género no define mi identidad sexual, me gustan las mujeres pero quiero verme como una chica”.