El ‘Desafío‘ sigue conquistando a los televidentes del país, esta vez con una nueva edición para celebrar los 20 años del ‘reality’ de Caracol Televisión.

Son 32 participantes los que se encuentran en Tobia, Cundinamarca, para competir en las más exigentes pruebas físicas y mentales. Durante estos días algunos concursantes se han destacado por su forma de ser y en expresas sus sentimientos en la competencia, como es el caso de ‘Beba’, ‘Campanita’, ‘Vittorio’ y Gamboa.

Esta última, Camila Gamboa, es una de las participantes que se ha destacado por su fortaleza en las pruebas del ‘reality’ y además ha hablado abiertamente sobre su relación de pareja actual.

“Llevo con mi novia seis meses y 10 días, pero parecen seis años. Nos conocimos en un semáforo en Medellín, un viernes a las 10:00 p. m. Ella llegó en su camioneta blanca, bajó el vidrio y me dijo: ‘Hola, me gustaría conocerte, ¿cuándo salimos?'”.

Después dijo: “Empezamos a hablar y a los días nos encontramos un domingo para almorzar y me dijo que quería ser mi novia. No entendí por qué era toda refinada”.

“A los otros días, le dije que me acompañara a un trabajo y de un momento a otro me llegó con un peluche más grande que ella y me dio una tarjetica con un mensaje diciendo: ¿quieres ser mi novia? Divina y de ahí me conquistó, nació todo”, comentó Gamboa.

¿Quién es la novia de ‘Gamboa’, del ‘Desafío’ ?

Xiomara Rengifo Cárdenas es la novia de la concursante del ‘Desafío’ 2o24 Camila Gamboa. En sus redes sociales ha indicado que es madre de Santiago, Tomás y Quilla en un perfil que está oculto a personas externas.

La pareja ha mantenido su relación en privado y no han publicado fotos juntas.