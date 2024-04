‘Beba’ es la participante que ha generado polémica en el ‘Desafío’ de acuerdo a su forma de ser y sus comentarios que han creado un ambiente hostil en el programa.

(Vea también: Pataleta de ‘Beba’, en el ‘Desafío’: se desmayó, la cargaron y terminó brava con su equipo)

Valerie de la Cruz es el nombre real del ‘Beba’, esta barranquillera de 25 años es artista y emprendedora y quiere ganarse el corazón de los colombianos así como se lo ha ganado su novio, Andrés Gómez.

“Los que no saben mi novia está en el ‘Desafío’ y la amo con todo mi corazón es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real y que hacen que las personas se comporten como ellos quieren y caen en esa trampa”.

Después dijo: “He aprendido de eso, que si me piden una opinión sobre algo, yo simplemente no digo nada. No soy juez para criticar, mucha paz y amor de Dios y que él reine en su corazón para que les de quizás un poco de luz en las opiniones que dan”.

En otra de sus historias se ven algunos videos de ‘Beba’ en el ‘reality’ y le comentó: “Vamos con toda, estamos contigo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Gomez (@andyontrade)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valerie De la Cruz (@bebadlacruz)

¿A qué se dedica el novio de ‘Beba’ del ‘Desafío’?

El novio de ‘Beba’, Andrés Gómez, es oriundo de Barranquilla y en su cuenta de Instagram revela su estilo de vida saludable en el gimnasio y sus aventuras de viaje junto a su pareja. Además, es emprendedor y se especializa en trading y criptomonedas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Gomez (@andyontrade)

