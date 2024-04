La concursante del equipo Alpha se ha ganado gran notoriedad en el ‘Desafío XX‘, pero por razones más negativas que positivas.

Además de haber quedado como una de las participantes más débiles desde el inicio, de haber amenazado con renunciar, y pese a haberse salvado en la prueba de eliminación a la que fue, este martes volvió a sufrir en una prueba y se rindió.

(Lea también: Contra el deseo de muchos, ‘Beba’, del ‘Desafío’ 2024, tomó determinación vital)

Ocurrió en el ‘box’ azul, donde debía subir una rampa estando mojada, pero le fue imposible trepar y pareció resentirse un problema en uno de sus brazos, del cual se queja hace varios días.

Sin embargo, la prueba poco requería de sus brazos, por lo que no tenía mucho sentido que se quejara de ello. En realidad, ‘Beba’ lloró de pura impotencia, como ya ha pasado en el mismo obstáculo en ediciones anteriores del ‘Desafío’, pero lo que causó extrañeza fue su insistencia en decirse incluso “desgarrada”.

Y es que durante gran parte de la prueba, y hasta que terminó, a la barranquillera solo se le escuchó su llanto. Su equipo intentaba animarla, a veces trataba de nuevo, pero al ver que no podía seguía llorando. Esto hizo que incluso algunos rivales se rieran de ella, pues no parecía que realmente estuviera mal, sino que era simplemente incapaz de sortear la prueba, pero no lo reconocía.

Lee También

Al volver a la casa Alpha, ‘Beba’ ya estaba calmada, dejó de quejarse de su brazo y volvió a hablar con normalidad, reconociendo que todavía contempla la posibilidad de renunciar: “Si me llegan a poner un chaleco ahora yo no voy a ir a ningún lado, no voy a ir a muerte, no me voy a exponer de esa manera”.

Sus compañeros intentaban animarla a que por lo menos se esforzara, pero no parecían tener éxito. Ella explicó qué fue lo que la quebró durante la prueba:

“Maximicé la cosa porque me hice todo el escenario en la cabeza: saliendo en camilla, la ambulancia, en una clínica que me digan que el tendón se reventó, te tienen que hacer cirugía, poniéndome una bata de cirugía, metiéndome al quirófano… No quiero someterme a esa angustia cada vez que vaya a competir”, comentó.

La situación de ‘Beba’ no agrada a muchos televidentes, viendo que, por el contrario, hay otros participantes que sí parecen estar sufriendo físicamente y acuden a los médicos. Es el caso de ‘Gamboa’, de Gamma, que este mismo martes dijo que renunciará pues no ha podido superar los problemas físicos que la aquejan y que en la prueba del día marginaron a su equipo de la competición.