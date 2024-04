Ya van varias emisiones desde que comenzó el ‘Desafío’ 2024 y una de sus presentadoras, María Fernanda Ariztizábal ha despertado el interés de muchos. La modelo recientemente reveló que podría padecer síndrome del impostor.

Y es que la presentadora y exreina de belleza se une a la lista en la que también están Shakira y Sofía Petro, que también han comentado públicamente que padecen de este trastorno psicológico.

Aristizábal brindó una entrevista al programa ‘Lo sé todo’ y contó que en diferentes ocasiones ha sentido los síntomas del síndrome del impostor.

“No soy experta en el tema, pero a través de lo que yo he vivido con mi experiencia, no sé si me lo debo diagnosticar o si se diagnostica o no, pero yo digo que lo tengo porque me ha pasado en diferentes momentos muy importantes de mi vida que lo pongo todo en duda”, dijo en el ‘magazine’.

Luego, ella prosiguió con su autodiagnóstico. “Digo que tengo síndrome del impostor porque siendo reina, siendo modelo, estudiando mi carrera de comunicación social, ha estado super presente en mi vida la duda”, agregó.

¿Qué es el síndrome del impostor?

Según el portal especializado Factorial, es un fenómeno psicológico por el que una persona cree que no es inteligente, capaz o creativas, a pesar de que las evidencias indican que es hábil, presenta un alto rendimiento y tiene éxito.

El trastorno es más habitual de lo que parece, pues siete de cada diez personas lo han sufrido en su vida, según comenta la doctora Valerie Young a la BBC.

Los síntomas son:

No existe confianza en uno mismo en el trabajo.

Restarle importancia a los logros.

Temor o miedo al fracaso.

‘Burnout’ por exceso de trabajo.

Rechazo de nuevas oportunidades.

¿Qué hacer si tiene síndrome del impostor?

Si usted cree que podría tener este diagnóstico consulte con un psicólogo, para obtener formas de tratarlo y prevenirlo. Estos son 9 consejos para aplicar cuando se padece de estos síntomas, según el portal de contenidos de psicología Asana:

Centre su atención en los hechos.

Reconozca, valide y dé vuelta a la página.

Comparta lo que siente.

Busque evidencia de lo que realmente está sucediendo.

Replantee sus sentimientos si siente que está pensando muy negativamente al respecto de usted.

Busque un mentor.

Aprenda de los miembros de su equipo.

Anticípese y consulte con un experto si los síntomas son muy intensos.

Celebre sus propios logros.

