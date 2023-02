La más reciente y esperada entrevista dejó claro que la cantante está en un buen momento de su vida personal y su carrera. La conversación con Enrique Acevedo dejó ver a una Shakira tranquila, honesta y abierta a conversar acerca de su vida, sus nuevos retos y sobre las veces en las que a veces duda de su talento.

“Me gusta pensar en lo que falta, porque sufro un poquito de lo que dicen que se llama el síndrome del impostor. Sufro levemente del síndrome del impostor. Que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz, como dicen que soy, o tan hábil, creativa o talentosa”, dijo la cantante cuando el periodista de N+, de Televisa, le preguntó acerca del futuro de su carrera.