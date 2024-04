María Fernanda Aristizábal es considerada como una de las mujeres más bellas de Colombia, siendo la representante oficial, en años anteriores, en el concurso de belleza nacional ante el mundo. A pesar de que muchos la ven como una referencia importante, habló de su salud mental y contó detalles que pocos sabían de ella.

Durante una entrevista de ‘Lo sé todo’, la exreina y ahora presentadora del ‘Desafío’ 2024 dijo que desde hace algún tiempo se había dado cuenta de que sufría de síndrome del impostor porque, a pesar de que aparentemente lo tenía todo, seguía dudando en su capacidad para superar obstáculos y afrontar nuevos retos.

“No soy experta en el tema, pero a través de lo que he vivido con mi experiencia, pero yo digo que lo tengo por lo que me ha pasado en diferentes momentos de mi vida y me pongo todo en duda. Tengo una voz interna que es como que me dijera qué puedo y qué no puedo hacer. Siendo reina, modelo y estudiando mi carrera, siempre tengo presente la duda, una creencia que desde pequeña se plantó en mi mente“, afirmó Aristizabal.

Sin embargo, aclaró que esa sensación no le ha impedido asumir los retos que hoy en día tiene, porque incluso con miedo, logra asumirlos.

María Fernanda Aristizábal habló de matrimonio con su novio

Lleva cinco años de relación con Daniel Arango y la exreina dijo que se encontraban en su mejor momento, pues además de ser novios, eran mejores amigos y ya estaban hablando de su futuro como pareja.

En la entrevista con ‘Lo sé todo’, afirmó que en un mediano plazo podría estar llegando al altar con Arango.

