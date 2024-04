‘Beba’ ha sido una de las participantes de la competencia de Caracol Televisión más polémicas de la temporada 2024. Su personalidad parece no gustarles a muchos de sus compañeros, como por ejemplo Dickson, y a los televidentes, quienes la han llamado: “Llorona”.

Desde hace algunos días, la condición física de ‘Beba’ se ha visto comprometida por algunos golpes que ha recibido, lo que, según ella, no le ha permitido dar su 100 %, además de sentir un dolor constante en su brazo.

Beta fue quien ganó la última prueba y decidieron que el chaleco de sentencia a muerte lo llevaría ‘Beba’, detalle que no le sorprendió a ella cuando la nombraron.

Sin embargo, no se sabe si la participante estará en la prueba a muerte, pues aseguró que la situación no le parecía justa y Beta se había aprovechado de que ella se sentía débil en este momento por no dormir bien, tener un dolor en su brazo y la pelea que ha tenido con sus compañeros.

“No voy a seguir“, afirmó ‘Beba’, mientras que Karen, su compañera de Omega, la regañó y hasta le preguntó que a qué había ido al ‘Desafío’ si sabía que de eso se trataba la competencia, no de salir a la primera caída.

‘Beba se quedó callada y aún no se sabe si la participante se irá del ‘reality’ o si las palabras de Karen la ayudaron a pensar nuevamente las cosas y dará la pelea en la prueba de la sentencia de muerte.

En redes sociales los comentarios explotaron. La mayoría asegura que está feliz de saber que ‘Beba’ puede salir de la competencia porque no les gusta ni su personalidad ni su manera de discutir con los compañeros del equipo.