‘Beba’ fue la competidora expulsada del ‘reality’ del ‘Desafío’, de Caracol Televisión, el pasado viernes 26 de abril, marcando una de las salidas más polémicas del concurso.

La competidora también en su ansia por expresarse ante los competidores, interrumpió a Andrea Serna, presentadora del programa, en múltiples ocasiones, llevando a la conductora a detenerla con un gesto de mano para silenciarla.

En conversación con ‘Día a día‘, ‘Beba’ contó lo que le pasó en su estadía en el ‘reality’.

“Sí, fueron demasiadas cosas, fue muy honesto lo que dijo Andrea Serna, de decir: ‘Gracias, tu historia en el ‘Desafío’ ha terminado. Esto era un tema de consciencia, un tema de paz mental y un respiro para mí”.

Respecto a su declaración después de ser eliminada, donde mencionó: “La oportunidad me buscó a mí”, la concursante proporcionó una explicación:

“Quisiera aclarar algo que me ha estado pesando. Durante este fin de semana, tuve la oportunidad de revisar lo que dije y el contexto en el que lo expresé”.

Después ‘Beba’ contó: “Por razones obvias, en este nivel de competencia, no estaba mentalmente preparada y no fue fácil. Me gustaría corregir algo que dije anteriormente. Mis disculpas si sonó arrogante en absoluto. La oportunidad no me buscó, se presentó de repente, eso debí decir”.

También expresó que su proceso emocional fue un tema duro: “Fue algo muy complicado. Las emociones se intensificaron y se magnificaron en ese ambiente. A veces, uno olvida que está siendo grabado y se pierde de vista el entorno externo. La carga emocional jugó en mi contra. Hay aspectos de mí misma que se vieron exacerbados en esas circunstancias”.

‘Beba’ no se arrepiente de lo que hizo con su equipo Alpha

Carolina Soto le preguntó si se arrepentía de salir de la carpa blanca en playa baja y quitarse los guantes y el chaleco.

“No me arrepiento de abandonar la carpa y quitarme los guantes, no hay competencia que valga o que este a la par de mi paz mental y salud física. Tuve una tendinitis que estaba a un nivel de desgarre, fue un dolor fuerte. La convivencia y el dolor fue crucial para la decisión”

Luego, contó: “En la carpa, el espacio era escaso, y en un momento ‘Mapi ‘y yo habíamos establecimos un vínculo porque tenemos historias similares. Cuando ella me gritó, me dolió profundamente. Sé que elevé la voz; llegué a un punto límite en el que las tensiones eran tantas que me debatía entre irme o quedarme. Me quité los guantes y me marché“.

“Fue como entrar en un episodio caótico, la racionalidad desaparece y se pierde la noción del tiempo y del espacio. En ese momento, no me importaba nada más que irme, y no lo lamenté”, añadió ‘Beba’.

La participante puntualizó: “Uno no debería lamentarse de nada de lo que uno ha hecho, pero reconozco que podría haber manejado mejor el tema de mis emociones con más inteligencia emociona, tengo que trabajar en mí”.