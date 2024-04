Lo que pasó en el capítulo 20 del ‘Desafío’ 2024 no tiene nombre. Es la tercera vez que un participante es expulsado de la competencia por romper las reglas, pero nunca había sido de una manera tan abierta y hasta descarada, a manera de ver de varios televidentes.

Mientras que todos los integrantes de Alpha estaban pasando la noche en una carpa, bajo la lluvia y hasta con guantes de boxeo en playa baja, ‘Beba’, quien terminó discutiendo con varios de ellos, salió de la carpa de forma grosera, se quitó los guantes, se llevó su maleta y terminó durmiendo sola, en el sofá de la casa.

Toda acción trae una consecuencia y la de ella fue la expulsión de la competencia. Sin embargo, era algo que ya se esperaba por la gravedad del asunto. Lo que impresionó a varios fue la respuesta de Andrea Serna ante las interrupciones de la participante de Alpha.

‘Beba’, en su afán de hablar, interrumpió tantas veces a Andrea Serna, que la presentadora le puso la mano al frente y la calló. No fue todo, ‘Beba’ dijo que los integrantes de producción no la sacaron de la casa cuando la encontraron durmiendo al otro día, por lo que tendió que no estaba mal.

Serna, impactada por lo que estaba escuchando, le preguntó que si no le había quedado claro el castigo cuando se lo impusieron, a lo que ella seguía alegando y hasta encarando a la presentadora.

Además de eso, ‘Beba’ aseguró que no podía competir por incapacidad. Andrea Serna la frenó de una sola y le dijo que la producción del programa llevaba 20 años y tenía a los mejores médicos preparados para atender las emergencias.

Al final, ‘Beba’ fue expulsada de la competencia y ella se retiró sin despedirse de nadie. Sus compañeros de Alpha quedaron felices, no hubo competencia de expulsión entre mujeres y el resto de los equipos no podía creer lo que había pasado.