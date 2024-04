En una grabación quedó registrado el momento exacto en el cual la modelo y excandidata a Miss Ecuador en 2022, Landy Párraga, fue asesinada a tiros. La víctima se encontraba en el centro comercial La Quadra de la Ciudad de Quevedo, cuando dos sicarios irrumpieron en el lugar, según informó el portal Primicias.

(Lea también: ‘Influencer’, condenado por dejar morir de hambre a su bebé; lo sometió a horrible dieta)

Los hechos ocurrieron este domingo 28 de abril hacia el mediodía, minutos después de que la modelo compartiera en sus redes sociales fotografías de la comida que disfrutaba.

Párraga estaba en compañía de su novio, y al parecer, ya se encontraba preparándose para salir del lugar antes de ser alcanzada por los disparos, de acuerdo las imágenes que circulan en redes sociales.

Pese a que los delincuentes quedaron registrados por una cámara de seguridad del restaurante donde ocurrieron los hechos, no ha sido posible su identificación debido a que portaban gorra y tapabocas.

En este sentido, la Fiscalía del vecino país ya anunció una investigación al respecto y estudia la grabación que sería clave para esclarecer el crimen, junto con algunas hipótesis y pistas sobre el caso.

“Fiscalía de Ecuador procede con el levantamiento del cadáver de la ciudadana Landy P. en un local comercial en #Quevedo, donde fue víctima de un ataque armado. Además, dispuso las primeras diligencias para determinar responsabilidades”, señalaron las autoridades ecuatorianas citadas por El Tiempo.

Para ver el video, hacer clic acá.

Landy Párraga fue mencionada en chats por un narcotraficante que fue asesinado en 2022

Luego de los lamentables hechos, donde falleció la también’influencer‘, medios como El Universo recordaron que ella fue asociada con Leandro Norero, quien estuvo seis meses preso por narcotráfico, antes de ser ultimado.

Lee También

El nombre de Parrado figuró en el año 2022 durante la investigación denominada caso ‘Metástasis’, donde fue mencionada en mensajes recuperados de un teléfono celular. Sin embargo, la fallecida no fue vinculada al caso, ni interrogada al respecto.

“Donde mi mujer sale con algo de ella. Me jodo. Por favor. Cómo llegan a ella, mi estimado, el nombre de ella no puede salir por ningún lado. Sino se me viene el mundo abajo [sic]”, citaron medios ecuatorianos sobre la conversación entre Norero y uno de sus hombres de confianza.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.