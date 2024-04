‘Mapi’, participante de la temporada 2024, contó en entrevista los momentos oscuros que vivió cuando era una niña por la condición que tiene en su cuerpo.

Dentro del ‘reality’, ‘Mapi’ ha demostrado tener una personalidad y mentalidad fuerte, por lo que constantemente está apoyando a sus compañeros para que, a pesar de las situaciones malas, estén todos preparados para las pruebas que deben asumir a diarios.

En el espacio de ‘La red’, ‘Mapi’ contó que sufre de vitiligo, una condición de la piel que se muestra a través de diferentes manchas blancas en cualquier parte del cuerpo.

Cuando estaba iniciando su adolescencia, dicha condición afectó su autoestima y muchos niños de su colegio, al no entender qué tenía, le hacían ‘bullying’.

“Yo empecé a maquillarme muchísimo para taparme, entonces rogaba para que no lloviera, no podía meterme a la piscina y había un grupo de niñas que me llamaban ‘Dálmata’ y yo llegaba a la casa a llorar. Sufrí mucho por eso hasta que mi abuela muere”, Afirmó ‘Mapi’.

Una de sus tías le contó que su abuela, antes de entrar al quirófano antes de su muerte, le pidió que cuidara de ‘Mapi’ porque la condición de su piel le afectaba mucho.

Como homenaje a su abuela, decidió que no permitiría que el vitiligo le quitara la tranquilidad y fue cuando aceptó estas manchas blancas que la acompañarían para toda la vida.

Sin embargo, algo interesante pasó:

“Suspendí el tratamiento de pastillas y de cremas y se me empezó a ir cuando realmente me desprendí de él, cuando le dejó de poner cuidado. Las manchas se empezaron a apagar”.

