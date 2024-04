‘Beba’, exparticipante del ‘Desafío’ 2024, salió de la competencia de la peor manera. Luego de romper varias reglas en una misma noche, Valerie De la Cruz, como es su nombre real, se fue sin despedirse de una sola persona dentro del programa.

Varias actitudes dejaron qué desear dentro de la competencia. Televidentes se pronunciaron en redes sociales y la tildaron de perezosa, pues a pesar de que en las sentencias a muerte, ‘Beba’ salió victoriosa, no ayudó a sus compañeros cuando más lo necesitaban en Playa Baja.

La última noche que pasó ‘Beba’ en competencia, se quitó los guantes de castigo, se fue de la carpa en donde estaban durmiendo los demás y hasta se desajustó el chaleco.

Su novio, Andrés Gómez, la ha defendido en diferentes oportunidades, y varios televidentes hasta le preguntaron que cómo hace para soportar a ‘Beba’, quien demostró tener una personalidad especial con sus compañeros.

“Mi nombre es Andrés, soy el novio de ‘La Beba’, en el tema del ‘Desafío’ y me preguntan siempre ‘Ey, ‘Andy’, tú ¿cómo haces para aguantarte a ‘Beba’. Respuesta, yo no me la aguanto, yo me la gozo, me la disfruto, me gusta estar con ella. Cuando uno es un hombre maduro, que respeta y que vela por la seguridad, la mujer se siente segura de sí misma”, afirmó Gómez.

“Lo que ustedes ven es un pedacito de su vida y es muy fácil juzgarlo, pero cuando tú entras en su vida te das cuenta de la maravillosa persona que es“, añadió, diciendo que los usuarios que le escribían cosas malas era porque tenían envidia de que estuviera con una mujer como ella.

