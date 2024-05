Por: LA CHISMOSA

Para quienes no tienen muy clara la historia de amor entre Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives, esta nació mientras protagonizaban la telenovela ‘Gallito Ramírez’ y llegaron al altar en 1998. Y a pesar de haberse separado tiempo después, la relación de amistad y cercanía se mantuvo, a pesar de sus posturas tan diferentes y que hoy los tienen en polos opuestos de la actualidad colombiana.

Y ahora, al conocerse el video en el que el cantante samario sale cantando una vieja canción vallenata junto a Silvestre Dangond, en la que se cuestiona el supuesto actuar del ganador del Premio Nobel de Literatura con la obra ‘Cien años de soledad’ con su natal Aracataca, Margarita Rosa no guardó su opinión sobre su expareja.

Pero lejos de aumentar el escándalo o los señalamientos en contra de Vives, ‘la niña Mencha’ ratificó el amor y buenos recuerdos que tiene del artista. Incluso, se atrevió a responder a quienes la cuestionaron por defenderlo y afirmó que deben conocerlo para hablar de él.

¿Cuál fue la reacción de Margarita Rosa de Francisco por el video de Carlos Vives?

Antes de compartir los mensajes que publicó De Francisco en su perfil de ‘X’, no se puede dejar pasar de largo que esta canción, interpretada por Carlos Vives y Silvestre Dangond en una fiesta privada, es creación de Armando Zabaleta y el contexto es de los años 70. En ese momento, García Márquez no había ganado el premio Nobel de Literatura, pero un par de reconocimientos internacionales los habría donado al Movimiento Socialista y no a su pueblo.

Pues el mencionado vallenato critica a ‘Gabo’ por eso, pero en la voz de Carlos Vives y Silvestre Dangond se tomó como si fuera una crítica de ellos. Ante esta situación, hubo muchos señalamientos a ellos y por eso Margarita Rosa reaccionó a lo que señalaron sobre su ex.

Pero no quiso criticarlo o atacarlo, más bien prefirió destacar lo mejor del artista conocido como ‘el Patrón’ en el ambiente de la música colombiana:

“Yo tan mamerta y te adoro, Carlos Vives. Has brillado en mi vida, desde que te conocí, con tu personalidad luminosa, tu arte y tu alegría. Nada le quita belleza al ser extraordinario que sos”.

Es evidente que este episodio refleja la división que hay en Colombia por temas políticos y sociales, por eso, los fieles seguidores de la actriz y con quienes comparte la postura política, la señalaron por esa publicación: “Ahora sí, no te entiendo, Margarita”. Pero la vallecaucana respondió, desde su punto de vista, lo que piensa de Vives:

“Nada de eso me importa. Más bien le digo a María Fernanda [Cabal] que felicitaciones por esa foto”.

Y hubo una seguidora que manifestó que solo pudo entender que Carlos Vives era buena persona hasta que lo conoció: “De Carlos Vives solo puedo decir que lo aprendí a querer cuando lo conocí, antes me caía mal ese tipo, pero es que nada de lo que ustedes creen que él es, es. Andan es perdidos”. Y ‘la Mencha’ ratificó que quienes lo critican están “perdidísimos”.

Por lo menos, este es un mensaje positivo y que se aleja de las tensiones que viven por sus posturas políticas tan apartadas, tanto Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives.

